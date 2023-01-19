У Китаї заявили, що кількість критичних випадків зараження коронавірусом досягла піку

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Кількість пацієнтів з COVID, які потребують інтенсивної терапії в лікарнях Китаю, досягла піку. Зараз у Китаї тривають вихідні напередодні китайського Нового року, і люди масово подорожують країною.

Про це пише Reuters.

Такі подорожі вже спричиняють занепокоєння через можливі нові спалахи хвороби. Експерти очікують до 36 тисяч померлих на день вже через тиждень.

У період з 8 грудня до 12 січня в китайських лікарнях померли майже 60 тисяч людей від коронавірусу, що приблизно в 10 разів більше, ніж раніше. Водночас ця цифра не враховує тих людей, хто помирає вдома. До того ж, деякі лікарі в Китаї кажуть, що їм не рекомендують вказувати COVID як причину смерті.

Експерти прогнозують, що через свята 62 млн людей можуть заразитися коронавірусом у період з 13 до 27 січня, а кількість щоденних смертей від COVID може досягти піку 26 січня, що різко перевищує попередні прогнози. Інші експерти передбачають, що цього року від хвороби помре понад 1 млн людей у Китаї.

Але офіційний представник Національної комісії охорони здоровʼя заявив на пресконференції в четвер, що Китай пройшов піковий період щодо кількості пацієнтів із COVID.