Twitter зрівняв ціну платної підписки для користувачів Android та iOS
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SOPA Images / Getty Images
Компанія Twitter урівняла вартість підписки на Twitter Blue для користувачів Android та iOS. Тепер вона коштуватиме $11 на місяць для всіх.
Про це пише Reuters.
Таким чином, галочка верифікації у Twitter стала доступною для всіх користувачів, які погодяться заплатити за неї.
Водночас компанія запровадила також і річний план підписки за $84. Він буде дешевшим, аніж оплачувати Twitter Blue щомісяця.
Знижка для веб-користувачів буде доступна в таких країнах, як США, Канада, Велика Британія, Японія, Нова Зеландія та Австралія.
- У грудні цього року Twitter перезапустила підписку Blue для звичайних користувачів. Вартість підписки Twitter Blue, яка надає галочку, лишається незмінною — $8. Однак для тих, хто використовує Twitter на пристроях Apple, ціна зросла до $11.
- Twitter Blue дозволяє редагувати твіти, створювати папки закладок, налаштовувати панель навігації, використовувати спеціальні режими для читання довгих тредів тощо.
- Також Twitter впровадила різнокольорові позначки верифікації для компаній, політиків, ЗМІ та знаменитостей.