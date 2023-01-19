Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на €113 мільйонів. Що туди ввійде?

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Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на €113 мільйонів, що є найбільшим пакетом, наданим країною до цього часу.

Видання ERR пише, що Україна отримає десятки гаубиць калібру 155 і 122 мм, тисячі снарядів, вантажівки, понад сотню протитанкових гранатометів Carl Gustav і понад тисячу боєприпасів до них.

«Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свобода решти світу. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх держав, зокрема Естонії», — сказала премʼєр-міністр Кая Каллас.

Таким чином, військова допомога Естонії збільшиться до €370 мільйонів і становитиме понад 1% від валового внутрішнього продукту Естонії.