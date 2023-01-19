«Немає більше сил». Премʼєр Нової Зеландії Ардерн неочікувано подала у відставку

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Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн неочікувано оголосила про свою відставку.

Про це пише BBC.

На пресконференції Ардерн зізналася, що шість років на посаді премʼєр-міністра «сильно її вимотали». Вона більше не бачить для себе можливості залишатися на цій посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах «Я надаватиму Новій Зеландії ведмежу послугу, якщо продовжуватиму», — сказала Ардерн.

Лідерка Лейбористської партії піде з посади не пізніше 7 лютого. 42-річна політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній дочці та вийти заміж за свого багаторічного партнера, телеведучого Кларка Гейфорда.

Найближчими днями відбудеться голосування, щоб визначити її заміну. 14 жовтня в Новій Зеландії відбудуться загальні вибори. Джасінда Ардерн стала наймолодшою жінкою — головою уряду у світі, коли у 2017 році її обрали премʼєр-міністром у віці 37 років.