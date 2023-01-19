У Німеччині заявили, що більше не залежать від російських енергоносіїв
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ФРН повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення росії в Україну і більше не залежить від російських енергоносіїв.
Про це він розповів в інтервʼю BBC.
За його словами, країна знайшла нові джерела енергії після того, як рф у серпні минулого року припинила постачати газ. До цього Берлін імпортував майже половину газу і понад третину нафти з росії. Сьогодні країна, за словами Лінднер, все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але вже зі світових ринків.
ВВС зазначає, що для такої швидкої диверсифікації ФРН відновила роботу вугільних електростанцій, відклала плани по закриттю трьох атомних станцій, а також доклала зусиль для нарощування потужностей зі зберігання природного газу, імпортованого з інших країн. Лінднер заявив, що в майбутньому заплановані додаткові інвестиції в інфраструктуру.
- Через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення росії, Європа втратила майже трильйон доларів. Країни ЄС почали відмовлятися від російського газу та нафти, а в листопаді минулого року в Німеччині визнали, що проєкт газопроводу «Північний потік — 2» сприяв війні в Україні.
- Росія розраховувала на залежність ЄС від її енергоносіїв і тиснула на країни, щоб ті послабили санкції та не надавали допомогу Україні.