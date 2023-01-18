В Ірані стався землетрус магнітудою 5,6. Постраждали щонайменше 120 людей

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На північному заході Ірану 18 січня стався землетрус магнітудою 5,6 бала. Епіцентр поштовхів був неподалік міста Хой в іранській провінції Західний Азербайджан.

Про це пише Reuters.

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За даними агентства Anadolu. постраждали щонайменше 120 людей. У пʼяти населених пунктах руйнувань зазнали щонайменше 20 житлових будинків. До зони землетрусу направили 15 пошуково-рятувальних бригад, повідомив голова Товариства Червоного Півмісяця провінції Хамід Махбубі.