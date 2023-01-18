Netflix шукає бортпровідника на зарплату $385 тисяч на рік

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Компанія Netflix шукає стюарда або стюардесу для одного зі своїх приватних літаків. Новий співробітник отримає $385 тисяч на рік.

Про це пише BBC.

В описі вакансії йдеться, що кандидат має володіти незалежним судженням, розсудливістю та видатними навичками обслуговування клієнтів, також мати велику самомотивацію.

Компанія також заявила, що визначає зарплату співробітника, враховуючи походження, досвід і навички. Кандидат також має вміти піднімати предмети вагою до 13,6 кг під час завантаження літаків та перевіряти аварійне обладнання в кабіні пілота та салоні перед зльотом.

Місцем роботи бортпровідника вказане місто Сан-Хосе у Каліфорнії, але стюарда чекають поїздки Сполученими Штатами та межами країни.