МВС назвало імена всіх співробітників, які загинули у Броварах

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Вісімнадцятого січня під час виконання службових обовʼязків загинули шестеро співробітників МВС. Усі вони розбилися в авіакатастрофі у Броварах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства.

Серед загиблих були міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Також на борту були командир повітряного судна інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко та бортовий механік, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Уранці 18 січня під час авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. За даними Нацполіції, кількість загиблих — 16 людей, серед них троє дітей. Шпиталізовані 30 людей, зокрема 12 дітей. Пошукові роботи тривають. СБУ розслідує три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення.

Президент і премʼєр-міністр доручили створити спецгрупу для розслідування трагедії.