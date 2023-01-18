Уряд сьогодні призначить тимчасового очільника МВС. Це буде один із заступників Монастирського. Хто вони?

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МВС України

Після загибелі в авіакатастрофі у Броварах міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського його обовʼязки тимчасово виконуватиме один із заступників. Хто саме — визначать на позачерговому засіданні уряду, яке пройде 18 січня.

Про це повідомила прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова.

«Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують памʼять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків. Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде», — зазначила вона.

На сайті Міністерства у заступниках голови відомства значаться:

Мері Акопян

Народилася 24 червня 1984 року в місті Білогірськ (Крим). Закінчила Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського за спеціальністю «Мова та література (арабська)». У 2019 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Право». В МВС почала роботу в 2015 році.

Сергій Гончаров

Народився 16 серпня 1983 року в місті Макіївка на Донеччині. У 2005 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

Богдан Драпʼятий

Народився 28 січня 1985 року в селі Батьків на Львівщині. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді юриста низки приватних підприємств Києва.

Катерина Павліченко

Народилася 19 грудня 1989 року в місті Київ. У 2012 році здобула ступінь магістра права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2017 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси та кредит». У податкових структурах почала працювати з 2013 року, після чого перейшла у правоохоронні органи.

Ігор Бондаренко

Народився 11 червня 1978 року в селі Шестеринці на Черкащині. У 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». Почав роботу в силових структурах у 2015 році.

За нового главу МВС має проголосувати парламент після того, як правоохоронний комітет погодить кандидатуру. Наразі система МВС працює у штатному режимі.

Уранці 18 січня під час авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. За даними Нацполіції, кількість загиблих — 16 людей, серед них троє дітей. Шпиталізовані 30 людей, зокрема 12 дітей. Пошукові роботи тривають. СБУ розслідує три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення.

Президент і премʼєр-міністр доручили створити спецгрупу для розслідування трагедії.