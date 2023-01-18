Астрономи отримали рекордний сигнал із далекої галактики. Він йшов до Землі майже 9 мільярдів років

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Астрономи зловили унікальний радіосигнал із далекої галактики SDSSJ0826+5630. Він йшов до Землі 8,8 мільярда років.

Про це пише Science Alert.

Команда науковців використовувала гравітаційне лінзування, щоб виявити сигнал, який походить від далекої галактики SDSSJ0826+5630, де утворюються зірки. Сигнал йшов від атомарного водню — речовини, яка є основним паливом для утворення зірок.

Гравітаційне лінзування — це явище, коли світло посилюється, слідуючи за вигнутим простором, що оточує масивний обʼєкт, який перебуває між телескопами та оригінальним джерелом і діє як величезна лінза.

«Це фактично призводить до збільшення сигналу в 30 разів, що дозволяє телескопу вловлювати його», — сказав астрофізик Нірупам Рой з Індійського інституту науки.

Науковці зробили це відкриття за допомогою даних гігантського радіотелескопа Metrewave (GMRT), розташованого в індійському місті Пуна.