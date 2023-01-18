У Броварах кількість загиблих зросла до 18 — померла ще одна дитина

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Reuters

Під час авіакатастрофи у Броварах на Київщині загинули 18 людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Наразі відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей.

Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії.

«Ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем», — зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.