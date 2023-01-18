У Броварах кількість загиблих зросла до 18 — померла ще одна дитина
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters
Під час авіакатастрофи у Броварах на Київщині загинули 18 людей, зокрема троє дітей.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Наразі відомо про 29 поранених, серед яких 15 дітей.
Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії.
«Ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем», — зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.
- Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.