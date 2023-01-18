Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство внутрішніх справ України
Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Наразі відомо про 16 загиблих, з них двоє дітей. Серед загиблих — девʼятеро перебували на борту гвинтокрила.
У лікарні перебувають 22 потерпілих, зокрема 10 дітей.
На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.
- У місті Бровари на Київщині вранці 18 січня впав гвинтокрил .Це сталося поруч із дитячим садком і житловим будинком.