Bloomberg: За чисельністю населення Індія обійшла Китай

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Населення Індії наприкінці 2022 року становило 1,417 мільярда людей, що на пʼять мільйонів більше, ніж у Китаї, повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані організації World Population Review.

Напередодні влада Китаю оголосила, що вперше з 1960 років чисельність населення країни у 2022 році скоротилася на 850 тисяч проти попереднього року. За даними Державного статистичного управління КНР, у країні проживають понад 1,411 мільярда громадян.

За оцінкою World Population Review, станом на 18 січня населення Індії досягло 1,423 мільярда людей, натомість інша дослідна організація Macrotrends стверджує, що в Індії проживають 1,428 мільярда людей.

Сама ж Індія офіційно не повідомляла нові дані про чисельність населення. Що десять років у країні проводять перепис населення, але у 2021 році його перенесли через пандемію коронавірусу. В ООН прогнозували, що Індія обжене Китай за чисельністю населення наприкінці 2023 року.

Bloomberg зазначає, що половина населення Індії — це люди молодші 30 років, у той час як кожен пʼятий громадянин Китаю — старший за 60 років.

В Індії близько 800 мільйонів людей отримують від уряду безкоштовне продовольство — це найбільша подібна програма у світі.