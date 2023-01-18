Сили оборони ліквідували ще понад 800 окупантів

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Упродовж 17 січня російська армія втратила вбитими ще 820 солдатів. Загалом за 329 днів вторгнення росіяни недорахувалися 117 770 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

3 130 танків (+9 за минулу добу);

6 225 бойових броньованих машин (+10);

2 107 артилерійських систем (+4);

442 РСЗВ;

220 засобів ППО;

287 літаків (+1);

276 гелікоптерів;

1 876 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+4);

749 крилатих ракет;

17 кораблів/катерів;

4 889 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12);

190 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.