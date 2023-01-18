Сили оборони ліквідували ще понад 800 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Упродовж 17 січня російська армія втратила вбитими ще 820 солдатів. Загалом за 329 днів вторгнення росіяни недорахувалися 117 770 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 3 130 танків (+9 за минулу добу);
- 6 225 бойових броньованих машин (+10);
- 2 107 артилерійських систем (+4);
- 442 РСЗВ;
- 220 засобів ППО;
- 287 літаків (+1);
- 276 гелікоптерів;
- 1 876 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+4);
- 749 крилатих ракет;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 889 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12);
- 190 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.