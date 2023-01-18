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Сили оборони ліквідували ще понад 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 17 січня російська армія втратила вбитими ще 820 солдатів. Загалом за 329 днів вторгнення росіяни недорахувалися 117 770 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.