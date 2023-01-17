Дослідження: Акулам і скатам, які живуть біля коралових рифів, загрожує вимирання. Це зашкодить і самим рифам

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Майже дві третини акул і скатів, які живуть серед коралових рифів, знаходяться під загрозою зникнення, і це може ще більше загрожувати самим рифам.

Про це пише Yahoo News.

Згідно з дослідженням журналу Nature Communications, яке оцінило дані Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) про вразливість до вимирання, майже 100 видів акул і скатів перебувають під загрозою.

Акули знаходяться під найбільшою загрозою в Західній Атлантиці та частинах Індійського океану, тоді як Індійський океан і Південно-Східна Азія є найбільш небезпечними для скатів. У цих регіонах діє інтенсивний промисел з вилову, і наразі немає механізму, щоб зменшити вплив на ці види.

Минулого року на саміті Конвенції про міжнародну торгівлю видами, які перебувають під загрозою зникнення, країни схвалили план захисту десятків видів акул і скатів. Саманта Шерман з Університету Саймона Фрейзера в Канаді назвала це «кроком у правильному напрямку», але додала, що необхідні глобальні зусилля для покращення ситуації.

Науковці звертають увагу, що зниження популяції акул і скатів шкодить і самим рифам, оскільки дозволяє падати більшій кількості сонячного проміння безпосередньо на рифи. Моделювання показали, що навіть якщо мета Паризької кліматичної угоди утримати глобальне потепління на 1,5 °C буде досягнута, 99% світових коралових рифів не зможуть відновитися. При потеплінні на два градуси ця цифра зросте до 100%.

«Ми знаємо, що стан коралових рифів погіршується, головно через зміну клімату, однак рифові акули та скати можуть допомогти зберегти рифи здоровішими довше», — сказала Шерман.