Болгарія хоче відновити будівництво трансбалканського трубопроводу, щоб відмовитися від російської нафти

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Президент Болгарії Румен Радев заявив, що його країна хоче відродити проєкт будівництва трансбалканського нафтопроводу, щоб забезпечити постачання сирої нафти для болгарського нафтопереробного заводу в Чорному морі.

Про це пише Reuters.

Із цією метою Софія веде переговори з Грецією про будівництво 300-кілометрового нафтопроводу для транспортування сирої нафти з грецького порту Александруполіс на Егейському морі до болгарського чорноморського порту Бургас.

У рамках шостого пакету санкцій проти росії запровадили нафтове ембарго. Воно мало запрацювати для сирої нафти через 6 місяців, а для нафтопродуктів — через 8. Винятки — Болгарія та Хорватія. ЄС дозволив Хорватії імпортувати російську нафту до кінця 2023 року, а Болгарії — до 2024 року.

Однак до того часу Болгарії необхідно забезпечити достатню кількість сирої нафти не з росії, щоб продовжити роботу на Чорноморському нафтопереробному заводі з потужністю 196 тисяч барелів на день. Цей НПЗ забезпечує понад 75% палива для місцевого ринку.

У 2011 році Болгарія відмовилася від проекту нафтопроводу, який тоді мав перекачувати до 50 мільйонів тонн російської нафти до Греції, через економічні та екологічні міркування. Його орієнтовна вартість 12 років тому становила мільярд євро.

«Ми домовилися з грецьким премʼєр-міністром, з грецьким президентом якнайшвидше відновити проект «Бургас-Александруполіс», але цього разу поставки повинні йти з Александруполіса в Бургас», — сказав Радєв на енергетичному форумі 17 січня 2023 року.

Міністр енергетики Болгарії Росен Христов сподівається підписати меморандум про взаєморозуміння з Грецією протягом наступних кількох тижнів, щоб почати працювати над проєктом трубопроводу.