Справа Майдану: суд заочно заарештував Януковича

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Суд заочно взяв під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про злочини в період Революції гідності.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Ще у листопаді 2021 року ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших девʼяти високопосадовців під час акцій протесту у 2014 році. Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.

У цій справі 10 підозрюваних заочно заарештували. Януковича раніше заочно заарештували у справах про узурпацію влади, щодо «харківських угод», дезертирства тощо.