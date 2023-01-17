Мер Первомайського на Харківщині запустив голосування про перейменування міста

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Мер міста Первомайське в Харківській області Микола Бакшеєв повідомив про необхідність перейменувати місто. Він запустив збір пропозицій щодо нової назви.

Про це він написав у своєму Facebook.

Бакшеєв наголосив, що ця назва є більшовицькою та російськомовною, тому місто потрібно перейменувати.

«Сучасна російсько-українська війна і безневинна смерть мирного населення виключає присутність всього російсько-радянського у світогляді українців, тому зміна назви міста є на часі», — пояснив він.

Також мер зазначив, що ця назва не лише є радянською, а ще й складена із російських слів, а не українських.

Водночас він наголосив, що жодних фінансових витрат жителі міста не матимуть і переоформлювати документи їм не доведеться.