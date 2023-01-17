Ердоган вимагає від Швеції та Фінляндії видати 130 курдських «терористів», щоб розблокувати їхні заявки на вступ до НАТО

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вимагає від Швеції та Фінляндії екстрадувати близько 130 курдів і турецьких опозиціонерів. У Туреччині їх називають терористами.

Про це пише Politico.

За таких умов Туреччина погодиться схвалити їхню спільну заявку на вступ до НАТО.

«По-перше, їм потрібно екстрадувати близько 130 терористів, щоб їхні заявки пройшли наш парламент. На жаль, вони ще мають це зробити», — сказав Ердоган.

Туреччина зволікає з обіцянкою підтримати заявку, намагаючись знайти умови для схвалення. Швеція та Фінляндія підписали угоду в червні минулого року, щоб послабити стурбованість Туреччини щодо їхньої підтримки курдських організацій. Минулого місяця шведський суд заблокував екстрадицію турецького журналіста, який перебуває у вигнанні та якого Ердоган назвав серед тих, кого Стокгольм мав екстрадувати, щоб отримати схвалення Туреччини.

«Туреччина іноді називає імена людей, яких вони хотіли б екстрадувати зі Швеції, і добре відомо, що шведське законодавство з цього приводу [каже] дуже ясно: суди [ухвалюють] такі рішення, це не можна змінити», — сказав премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Однак він все одно вважає, що справи йдуть добре. Але напруженість у відносинах між двома країнами загострилася минулого тижня після того, як протестувальники у Стокгольмі повісили опудало Ердогана, унаслідок чого Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Швеції в Анкарі. Пізніше Крістерссон заявив, що опудало було «актом саботажу», спрямованим на те, щоб перешкодити зусиллям Швеції щодо вступу в НАТО.