На Australian Open показали російський прапор. Посол України відреагував

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На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу показали російський прапор, попри те що росіян і білорусів допустили до змагань у нейтральному статусі.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open 2023 відреагувати.

«Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику «нейтрального прапора», — зазначив посол.

Українська тенісистка Катерина Байндль 16 січня виграла стартовий матч першого в сезоні турніру серії Великого шолома Australian Open 2023. У трьох сетах вона перемогла росіянку Каміллу Рахімову.