МАГАТЕ розширює місію в Україні — спостерігачі будуть на всіх АЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою місію в Україні.

Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

«МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час конфлікту, що триває. Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб допомагати в гарантуванні ядерної безпеки», — йдеться в повідомленні.

Гроссі має приїхати в Україну цього тижня, щоб забезпечити постійну присутність експертів з ядерної та фізичної ядерної безпеки на всіх обʼєктах атомної енергетики України.

Гендиректор МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильську АЕС, щоб запустити місії в складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з обʼєктів.

Загалом МАГАТЕ матиме близько 11—12 експертів, постійно присутніх в Україні.