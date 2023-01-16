Румунська поліція конфіскувала в затриманого колишнього кікбоксера Ендрю Тейта майна на майже $4 мільйона

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У Румунії повідомили, що конфіскувала товари та гроші затриманого колишнього кікбоксера Ендрю Тейта на суму 18 мільйонів лей ($3,95 мільйона). Проти нього триває кримінальне розслідування через ймовірну торгівлю людьми.

Про це пише Reuters.

За минулий тиждень Національне агентство з управління арештованими активами конфіскувало 29 рухомих активів, включно з розкішними автомобілями та годинниками, а також різні суми готівки в різних валютах.

Репортер Reuters бачив, як кілька автомобілів, зокрема Rolls-Royce, BMW і Mercedes-Benz, забрали з маєтку Тейта на околиці столиці Бухаресту, щоб транспортувати на склад.