У Босфорі вантажне судно з українським горохом сіло на мілину та заблокувало рух протокою

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Reuters / «Бабель»

Вантажне судно MKK1, що прямувало з України до Туреччини, сіло на мілину в Босфорі. Через це в протоці зупинився рух кораблів в обох напрямках.

Про це пише Reuters.

Судно із 13 тисячами тонн гороху на борту сіло на мілину біля берегової лінії на азійському боці Босфору в Стамбулі. На допомогу MKK1 направили кілька кораблів, зокрема буксири.

Anadolu Agency

Спільний координаційний центр у Стамбулі повідомив, що судно йшло з українського порту «Південний» до турецького середземноморського порту Мерсін.

За даними агентства Anadolu, у результаті інциденту загиблих та поранених не було. Губернатор Стамбулу заявив, що причиною аварії стала поломка керма.