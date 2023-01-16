У Босфорі вантажне судно з українським горохом сіло на мілину та заблокувало рух протокою
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Вантажне судно MKK1, що прямувало з України до Туреччини, сіло на мілину в Босфорі. Через це в протоці зупинився рух кораблів в обох напрямках.
Про це пише Reuters.
Судно із 13 тисячами тонн гороху на борту сіло на мілину біля берегової лінії на азійському боці Босфору в Стамбулі. На допомогу MKK1 направили кілька кораблів, зокрема буксири.
Спільний координаційний центр у Стамбулі повідомив, що судно йшло з українського порту «Південний» до турецького середземноморського порту Мерсін.
За даними агентства Anadolu, у результаті інциденту загиблих та поранених не було. Губернатор Стамбулу заявив, що причиною аварії стала поломка керма.
- 9 січня у північній частині Суецького каналу поблизу єгипетського міста Ель-Кантара сіло на мілину вантажне судно MV Glory. Воно перевозило кукурудзу з України до Китаю.