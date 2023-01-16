Новини

Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 116 тисяч російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 16 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 116 080 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: