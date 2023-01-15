Офіс президента: ЗСУ «вивели з ладу» 77% російських вʼязнів, привезених «вагнерівцями» на війну в Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія нейтралізувала понад 29 тисяч увʼязнених, завербованих «приватною військовою компанією Вагнера» у російських вʼязницях.
Про це Подоляк написав у Twitter.
«Про якість російської «армії»...ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (вʼязниць та колоній) — 38 244 особи для використання в геноциді…ЗСУ «зняла з обліку» (вбито, поранено, відправлено у безвість чи полон) — 29 543. Могилізація російських зеків на зараз — 77%», — додав він.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають й у США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння».
- 6 січня агентство Reuters із посиланням на посадовця з Білого дому писало, що «ПВК Вагнера» наразі має приблизно 50 тисяч найманців. Із них уже понад 4 100 убиті та 10 тисяч поранені. Понад тисячу найманців ліквідовані в період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмуту.
- Раніше видання The Guardian повідомило, що кожний четвертий росіянин, який воює в Україні, завербований «ПВК Вагнера».