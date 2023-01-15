Офіс президента: ЗСУ «вивели з ладу» 77% російських вʼязнів, привезених «вагнерівцями» на війну в Україну

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія нейтралізувала понад 29 тисяч увʼязнених, завербованих «приватною військовою компанією Вагнера» у російських вʼязницях.

Про це Подоляк написав у Twitter.

«Про якість російської «армії»...ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (вʼязниць та колоній) — 38 244 особи для використання в геноциді…ЗСУ «зняла з обліку» (вбито, поранено, відправлено у безвість чи полон) — 29 543. Могилізація російських зеків на зараз — 77%», — додав він.