У США зірвали масштабний джекпот у лотереї — $1,35 мільярда
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Associated Press
В американському штаті Мен невідомий виграв масштабний джекпот у лотереї Mega Millions — $1,35 мільярда.
Про це повідомляє Associated Press.
Виграшний квиток купили на заправці в Лівані. Це місто на півдні штату Мен, де мешкають понад 6 500 людей. Імʼя переможця поки що невідомо.
«Сьогодні вранці на заправці нашого маленького містечка неабиякий галас, я вам скажу», — сказав власник заправки Фред Котро.
Цей джекпот став другим за розміром в історії Mega Millions і четвертим випадком, коли гравець отримав мільярд доларів.
Переможець лотереї може вибрати один із двох способів отримання виграшу: разовий платіж (буде набагато менша сума — $724,6 мільйона) або всі $1,35 мільярда у вигляді серії платежів, які нарахують протягом 29 років.
- 9 листопада 2022 року мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $2,04 мільярда. Це найбільший в історії країни лотерейний приз.