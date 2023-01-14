Залужний: Під час масованої атаки росіяни випустили по Україні 28 крилатих ракет і 5 керованих авіаракет

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Російські війська 14 січня випустили по Україні 28 крилатих ракет різного типу та 5 керованих авіаракет. Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 18 крилатих і 3 керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зранку Київ атакували зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону казав, що перехоплювати такі ракети поки змоги немає, оскільки час на реагування незначний, бо відстань від точки запуску до столиці коротка.

Пізніше росіяни застосували високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59. Їх спрямували на обʼєкти критичної інфраструктури України.