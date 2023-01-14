Міністр енергетики: Російська атака пошкодила енергообʼєкти в шести областях, наступні дні будуть важкими
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях росіяни влучили в енергетичні обʼєкти.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
У більшості регіонів вводять аварійні відключення. Галущенко спрогнозував, що наступні дні будуть важкими. Наразі енергетики відновлюють електропостачання.
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