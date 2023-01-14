Росіяни обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури — в 11 областях діють аварійні відключення світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Вранці 14 січня ворог знову обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури. Наслідки усуваються.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії нижче, ніж учора через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше — у ранкові та вечірні години.
Щоб у системі зберігався баланс, усім областям надали ліміти споживання, але вже зранку в 11 областях ці ліміти були перевищені — через це там застосували аварійні відключення.
Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій — щоб їх попередити, застосовуються аварійні відключення.
- Загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворог тимчасово окупував низку електростанцій, що виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша — Запорізька АЕС, її потужності могли б повністю покрити потребу в електроенергії.