Очільник ПЦУ Епіфаній удруге звершить богослужіння в Києво-Печерській лаврі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Богослужіння з нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить у Свято-Успенському соборі. Це буде друге богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.
Про це інформує пресслужба ПЦУ.
Літургія пройде 19 січня 2023 року в Успенському соборі о 9:00.
Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» підписано відповідну угоду.
Вперше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі пройшло 7 січня 2023 року.
Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір із нею на користування Успенським собором та Трапезною церквою у Верхній лаврі.