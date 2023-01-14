Очільник ПЦУ Епіфаній удруге звершить богослужіння в Києво-Печерській лаврі

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Богослужіння з нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить у Свято-Успенському соборі. Це буде друге богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

Літургія пройде 19 січня 2023 року в Успенському соборі о 9:00.

Належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» підписано відповідну угоду.

Вперше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі пройшло 7 січня 2023 року.

Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір із нею на користування Успенським собором та Трапезною церквою у Верхній лаврі.