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Сили оборони ліквідували ще понад 500 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 13 січня російська армія втратила вбитими ще 530 солдатів. Загалом за 325 днів вторгнення росіяни недорахувалися 114 640 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.