CNN: Українські війська організовано виходять із Соледару
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Reuters
Українські війська почали організований відступ із Соледару (Донецька область).
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Команда журналістів, яка перебуває приблизно за 5 кілометрів від Соледару, стала свідком «організованого переміщення військ», що свідчить про вихід бійців ЗСУ з міста. Журналісти телеканалу окремо підкреслили, що серед українських військових не спостерігалося паніки.
Ситуація в Соледарі Донецької області залишається вкрай складною, там точаться майже безперервні бої. Сам Соледар — це невелике (близько 10 тис. населення згідно з даними на лютий 2022 року) місто за 10 км на північний схід від Бахмуту. Там розташоване держпідприємство «Артемсіль», найбільша в Східній та Центральній Європі компанія з виробництва кухонної солі. Завод припинив роботу ще навесні, що спричинило дефіцит солі в Україні.
- 11 січня бійці «Приватної військової компанії Вагнера» заявили про взяття міста. Міноборони росії тоді спростувало це повідомлення, заявивши, що російські війська лише заблокували сили ЗСУ з двох напрямків. Українська влада спростовувала перехід Соледару під контроль росіян.