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Рада позбавила мандатів нардепів, які втратили українське громадянство

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада на засіданні 13 січня проголосувала за позбавлення мандата нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. За кілька днів до цього президент позбавив їх українського громадянства.

Також мандат втратив Андрій Аксьонов, який самостійно подав відповідну заяву. Це той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання депутатом. Він був мером міста Добропілля, представником партії «Порядок», переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, які відбулися 28 березня 2021 року.

Результати голосування за позбавлення мандата Віктора Медведчука.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що засідання було скандальним від самого ранку, коли почалась дискусія, коли ставити на порядок денний питання позбавлення мандатів пʼятьох депутатів. 

Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла друга пропозиція — одразу ставити позбавлення депутатів мандатів.

Результати голосування були такими:

Медведчук, Козак і Кузьмін входили до забороненої фракції ОПзЖ. Нардеп Деркач — позафракційний.

Козак виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Медведчука затримали та згодом передали росії в обмін на українських військовополонених. Кузьмін у жовтні отримав підозру в державній зраді та переховується від слідства. Деркач теж має підозру в держзраді та оголошений у розшук.