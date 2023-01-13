Рада позбавила мандатів нардепів, які втратили українське громадянство

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада на засіданні 13 січня проголосувала за позбавлення мандата нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. За кілька днів до цього президент позбавив їх українського громадянства.

Також мандат втратив Андрій Аксьонов, який самостійно подав відповідну заяву. Це той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання депутатом. Він був мером міста Добропілля, представником партії «Порядок», переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, які відбулися 28 березня 2021 року.

Результати голосування за позбавлення мандата Віктора Медведчука.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що засідання було скандальним від самого ранку, коли почалась дискусія, коли ставити на порядок денний питання позбавлення мандатів пʼятьох депутатів.

Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що в них ні на що б голосів не вистачило, припускає Железняк)

Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів.

Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла друга пропозиція — одразу ставити позбавлення депутатів мандатів.

Результати голосування були такими:

Віктор Медведчук — 320 за;

Тарас Козака — 317 за;

Андрій Деркач — 314 за;

Рінат Кузьмін — 319 за;

Андрій Аксьонов — 294 за.

Медведчук, Козак і Кузьмін входили до забороненої фракції ОПзЖ. Нардеп Деркач — позафракційний.

Козак виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Медведчука затримали та згодом передали росії в обмін на українських військовополонених. Кузьмін у жовтні отримав підозру в державній зраді та переховується від слідства. Деркач теж має підозру в держзраді та оголошений у розшук.