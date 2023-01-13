На півдні США через ураган загинули семеро людей. Десятки тисяч американців залишилися без світла

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Associated Press

У південних районах США потужні шторми й торнадо вбили щонайменше сімох людей. Відомо про шістьох загиблих у Селмі, штат Алабама. Ще одна людина загинула в Джорджії, коли дерево впало на автомобіль.

Про це пише Associated Press.

В окрузі Отауга, штат Алабама торнадо пошкодив 40 будинків. Кілька пересувних будинків здійнялися в повітря, щонайменше 12 людей отримали поранення. У Джорджії ураган збив із рейок вантажний потяг.

За даними PowerOutage.us, ввечері 12 січня в Алабамі без світла залишилися близько 40 тисяч споживачів. У Джорджії знеструмлені близько 86 тисяч абонентів.

Губернатор Джорджії Браян Портер Кемп оголосив надзвичайний стан у штаті. Губернатор штату Алабама Кей Айві також оголосила надзвичайний стан у шести округах, повідомляє канал CNN .