Співавтора «Ріка і Морті» Джастіна Ройланда судитимуть за звинуваченням у домашньому насильстві
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Cпівавтор мультсеріалу «Рік і Морті» Джастін Ройланд очікує суду за звинуваченням у домашньому насильстві проти колишньої дівчини.
Про це пише The Guardian.
Ройланда звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі шляхом погрози, шахрайства, насильства або обману. Імʼя жінки не повідомляють. Джастін Ройланд не визнав себе винним.
Інцидент стався в січні 2020 року, а в травні того ж року Ройланду висунули звинувачення, але тоді справа не потрапила в поле зору журналістів. У четвер, 12 січня 2023 року, відбулося досудове слухання, про яке дізналися NBC News.
Ройланд має повернутися до суду у квітні. Дату слухання ще не призначили.
- Джастін Ройланд і Ден Хармон створили анімаційний науково-фантастичний сітком про божевільного вченого та його онука. Обох персонажів озвучив Ройланд. На Cartoon Network наразі показали 6 сезонів серіалу. Відомо, що мультфільм подовжили на сьомий сезон. Очікують, що він вийде у 2023 році.
- Ройланд також створив відеогру High on Life, яка відбувається у світі наукової фантастики.