Міністр оборони Франції назвав терміни поставки в Україну колісних танків AMX-10RC

Новини

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню назвав терміни доставки в Україну колісних танків AMX 10-RC.

Про це пише Reuters.

За його словами, Франція сподівається передати Україні бойові броньовані машини AMX 10-RC протягом двох місяців.