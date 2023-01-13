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Сили оборони ліквідували ще понад 700 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 12 січня російська армія втратила вбитими ще 740 солдатів. Загалом за 324 дні вторгнення росіяни недорахувалися 114 130 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: