Понад 2,4 мільйона українців живуть у зруйнованих або пошкоджених будинках
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Віцепремʼєр Олександр Кубраков розповів, що понад 2,4 мільйона українців наразі живуть у пошкодженому чи зруйнованому помешканні. Щодня список постраждалих людей поповнюється.
Про це він написав у своєму Facebook.
За його словами, заявки на компенсацію через «Дію» залишили вже понад 316 тисяч українців.
Уряд планує врегулювати питання компенсації людям за зруйноване житло і для цього подав законопроєкт № 7198, мета якого — встановити чіткий та зрозумілий алгоритм.
Щодо фінансування, Кубраков зазначає, що Україна сподівається на заарештовані російські активи.
«Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це складний процес, проте ми впевнені, що свого досягнемо», — зазначив він.