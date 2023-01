У Бородянці на зруйнованій бомбою багатоповерхівці вивісили банер із закликом вигнати росію з ООН

Новини

У місті Бородянка на зруйнованій авіаційною бомбою девʼятиповерхівці вивісили банер із закликом вигнати росію з ООН.

На банері є QR-код, який спрямовує користувачів на петицію Kick Russia out of the UN на американській онлайн-платформі change.org. Створена українцями петиція вже набрала 261 тисячу підписів.

Також на сайті ініціативи зібрали відповідну доказову базу. Зокрема, про статтю 23 Статуту ООН, у якій зазначено, що Радянський Союз досі існує, а росія взагалі не згадується як окрема країна.

У грудні цього року Україна офіційно ініціювала процес виключення росії з ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав тоді, що рф «окупувала» місце СРСР в організації. МЗС висловило детальну та аргументовану позицію, чому перебування рф у Радбезі ООН та в організації загалом — нелегітимне.

Україна наразі працює не лише над офіційними заявами, але й над широкою громадською кампанією.