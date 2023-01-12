ЗСУ ліквідували ще понад 400 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Упродовж 11 січня російська армія втратила вбитими ще 430 солдатів. Загалом за 323 дні вторгнення росіяни недорахувалися 113 990 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- танків — 3 094;
- бойових броньованих машин — 6 159;
- артилерійських систем — 2 082 (+2);
- РСЗВ — 437;
- засобів ППО — 218 (+1);
- літаків — 285;
- гелікоптерів — 276 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 865 (+3);
- крилатих ракет — 723;
- кораблів /катерів — 17;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 826;
- спеціальної техніки — 184 одиниці.