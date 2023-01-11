Міненерго: Україна вже почала «невеликий імпорт» електроенергії з Європи

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Україна з 1 січня вже розпочала невеликий імпорт електроенергії з Європи. Із часом його планують наростити.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Інтерфакс.

«Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це, відповідно, впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях», — сказав він.

За його словами, обсяги імпорту залежатимуть від ремонту інфраструктури та входження в роботу найближчими днями деяких енергоблоків. Також багато залежатиме від майбутніх обстрілів.

Галущенко зазначив, що закупівлею електрики зараз займаються багато трейдерів — як державних, так і приватних.