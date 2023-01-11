Росія знову змінила командувача всіх своїх військ в Україні. Тепер ними керуватиме очільник Генштабу Герасимов
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У росії знову змінили командувача всіх своїх окупаційних військ в Україні. Тепер ними керуватиме очільник Генерального штабу армії рф Валерій Герасимов.
Про це пише Интерфакс.
Водночас колишній командувач російських військ в Україні, генерал Сергій Суровікін стане заступником Герасимова. Також заступниками Герасимова будуть командувач Сухопутних військ росії Олег Салюков і заступник очільника Генштабу Олексій Кім.
У російському Міноборони заявили, що зміни в командуванні повʼязані з «розширенням масштабу завдань» і необхідністю більше координувати роди та види військ.
- 8 жовтня командувачем російських військ в Україні призначили генерала Сергія Суровікіна.