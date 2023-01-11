Вторгнення, Арестович і Бандера: що українці читали на Вікіпедії у 2022 році

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Українська онлайн-енциклопедія Вікіпедія опублікувала рейтинг найпопулярніших статей, які читали у 2022 році. Також цьогоріч український розділ читали понад мільярд разів, що стало рекордом за весь час його існування.

Найпопулярнішою статтею стала «Російське вторгнення в Україну (2022)» — її переглянули 3 715 590 разів. Друге та третє місце посіли статті про радника Офісу президента Олексія Арестовича та першого голову Української народної республіки (УНР) Степана Бандеру (він уперше став найпопулярнішим історичним діячем).

Також читачі цікавились такими темами:

Збройні сили України;

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

Президент України та Верховнокомандувач Володимир Зеленський;

«Привид Києва»;

НГУ «Азов».

Однією з найпопулярніших тематик в українській Вікіпедії були види озброєнь: M142 HIMARS, Bayraktar TB2, БМ-21 «Град», «С-300», Сухопутна військова техніка України. Також популярними були статті про російські ракетні комплекси: «Іскандер», «Калібр»; та ракетний крейсер «Москва».

Серед географічних обʼєктів до рейтингу традиційно потрапили: стаття про Україну, яку минулого року переглянути 1 724 906 разів; та Київ — 890 353 переглядів. Також українці вперше активно цікавилися Республікою Китай (відома також як Тайвань).