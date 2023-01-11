Латвія планує скасувати закон про репатріацію, бо ним активно цікавляться росіяни

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Reuters

Уряд Латвії 10 січня концептуально підтримав припинення дії Закону про репатріацію через зростання інтересу до нього з боку громадян росії.

Про це повідомляє «Суспільне мовлення» Латвії.

Відповідно до закону, до Латвії можуть приїхати люди, предки яких були латишами або лівонцями. Закон діє з 1995 року. Якщо раніше зацікавленість щодо репатріації виявляли з багатьох куточків світу, то тепер нею найбільше цікавляться громадяни росії.

На думку виконавчого директора Управління у справах громадянства та міграції Майри Розе, ці заявники насправді не зацікавлені у Латвії, а хочуть лише отримати дозвіл на проживання.

У 2022 році частка громадян росії досягла 81% від загальної кількості репатріантів та членів їхніх сімей. Кількість звернень значно зросла під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Минулого року від росіян надійшло 430 заяв. Статус репатрійованого або члена родини репатрійованого отримали близько половини з них — 220.

«Якщо російський громадянин проти мобілізації, але не проти війни, і жодним чином не протестував, то це не є достатньою підставою для того, щоб вимагати візу, посвідку на тимчасове проживання чи статус репатріанта... Я думаю, законодавчій владі час сказати, що цей Закон про репатріацію підлягає реформуванню», — наголосив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Із цим законом існує ще одна проблема — підробка документів. За останні роки у підробці підозрювали близько 220 документів. Принаймні у 200 випадках людям відмовили у дозволі на проживання або скасували його.

Латвійська влада планує зберегти можливість репатріації, але на більш суворих умовах. Для того щоб отримати дозвіл на постійне проживання, людина повинна буде прожити в Латвії пʼять років і вивчити мову щонайменше на рівні А2.