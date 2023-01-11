У Лос-Анджелесі вручили телепремію «Золотий глобус». Хто отримав нагороди

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У Лос-Анджелесі відбулася 80-а церемонія вручення нагород телепремії «Золотий глобус». Її головними тріумфаторами стали режисер Стівен Спілберг, актриса Кейт Бланшетт та актор Остін Батлер.

Про це пише BBC.

Спілберг отримав приз як найкращий режисер за фільм «Фабельмани» (The Fabelmans) — стрічку про дорослішання, в якій знаменитий голлівудський режисер частково описав власну юність та молодість. Картина також стала перемогла у номінації за найкращий кінофільм.

Кейт Бланшетт отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі «Тар», де вона зіграла диригентку Берлінського філармонічного оркестру. Остін Батлер став володарем премії за найкращу чоловічу роль у фільмі «Елвіс» — байопіку про співака Елвіса Преслі.

Найкращим телесеріалом визнано «Будинок дракона» (House of the Dragon) — приквел «Гри престолів», найкращим мультфільмом визнано «Піноккіо» мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо.

На церемонії також пролунало відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що битва України проти російського вторгнення символізує «боротьбу за право нового покоління дізнаватися про війну лише з кіно». «У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія», — сказав Зеленський.