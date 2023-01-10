Німеччина виділить €20 мільйонів для оплати послуг Starlink в Україні

Новини

Німеччина виділить Україні €20 мільйонів на оплату послуг супутникового звʼязку та інтернету Starlink. За ці гроші можна буде оплатити роботу майже 10 тисяч терміналів Starlink.

Про це під час візиту до Харкова повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише пресслужба німецького МЗС.

Третину оплачених терміналів передадуть на потреби української армії.

«Звʼязок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак», — зазначають у німецькому МЗС.

Також Бербок обговорила з українським міністром Дмитром Кулебою подальшу військову підтримку, шляхи притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини та перспективи вступу України до ЄС.