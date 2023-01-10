Латвійська авіакомпанія airBaltic першою у Європі оснастить свої літаки супутниковим інтернетом Starlink
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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William Hook / Unsplash
Латвійська авіакомпанія airBaltic стане першою у Європі, яка запустить на своїх літаках супутниковий інтернет Starlink. Він буде безкоштовним і доступним усім пасажирам.
Про це пише пресслужба компанії.
Там наголошують, що інтернет буде доступний на всіх літаках авіакомпанії.
«Ми раді, що знайшли постачальника послуг звʼязку — SpaceX Starlink, який відповідає нашим потребам та бажанням. Маючи найсучасніший тип літака на ринку, наступним логічним кроком для airBaltic було впровадження найсучаснішого доступного інтернет-рішення для цього флоту», — зазначив гендиректор Мартін Гаусс.
Авіакомпанія спільно зі SpaceX працюватиме над отриманням спеціального дозволу. Там планують почати встановлювати інтернет на борту своїх літаків уже цього року.