Із початку вторгнення росії поліція зафіксувала загибель понад 16 тисяч цивільних
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Євгеній Завгородній / «Бабель»
Із початку повномасштабного російського вторгнення на території України виявили 16 502 загиблих.
Про це пише Центр прав людини ZMINA з посиланням на відповідь Національної поліції.
Зокрема:
- у Донецькій — 4 746 загиблих;
- у Харківській — 3 784;
- у Миколаївській — 2 207;
- у Київській — 2 072;
- у Чернігівській — 899;
- у Луганській — 815;
- у Херсонській — 686;
- у Сумській — 341;
- у Житомирській — 283;
- у Запорізькій — 66.
На деокупованих територіях виявили 21 масове поховання, з них у Донецькій області — три (ексгумовані тіла 278 цивільних і 37 військовослужбовців ЗСУ), у Київській — 14 (ексгумовані тіла 177 людей), у Харківській — два (ексгумовані тіла 451 цивільної людини та 44 військовослужбовців ЗСУ), у Херсонській — два (ексгумовані тіла 46 людей).