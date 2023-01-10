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Регулятор перевірить 7 обленерго через недотримання графіків відключення електроенергії

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

FEDOROV / Telegram

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, через недотримання графіків відключення електроенергії перевірить сімох постачальників.

Про це йдеться в заяві комісії

Реагуючи на звернення споживачів, НКРЕКП позапланово перевірить:

Водночас комісія вирішила зняти з розгляду питання про проведення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго». У грудні комісія ініціювала позапланову перевірку 12 постачальників електроенергії.