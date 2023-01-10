Регулятор перевірить 7 обленерго через недотримання графіків відключення електроенергії

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FEDOROV / Telegram

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, через недотримання графіків відключення електроенергії перевірить сімох постачальників.

Про це йдеться в заяві комісії

Реагуючи на звернення споживачів, НКРЕКП позапланово перевірить:

«ДТЕК Київські електромережі»;

«ДТЕК Київські регіональні електромережі»;

«ДТЕК Одеські електромережі»;

«Полтаваобленерго»;

«Хмельницькобленерго»;

«Волиньобленерго»;

«Прикарпаттяобленерго».

Водночас комісія вирішила зняти з розгляду питання про проведення позапланової виїзної перевірки «Закарпаттяобленерго». У грудні комісія ініціювала позапланову перевірку 12 постачальників електроенергії.