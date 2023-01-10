У росії дефіцит бюджету у 2022 році став одним із найбільших в історії

Новини

torange.biz

У росії дефіцит бюджету за 2022 рік став одним із найбільших в історії. Він досяг 3,3 трильйона рублів ($47 мільярдів).

Про це пише Forbes.

Така сума становить приблизно 2,3% російського ВВП. Вищим дефіцит був лише під час пандемійного 2020 року — тоді він досяг трильйонів рублів.

Водночас міністр фінансів Антон Силуанов похизувався, що доходи росії за рік перевершили очікування і сягнули 28 трильйонів рублів завдяки високим цінам на енергоносії. Однак видатки теж довелося підвищувати, вони перевищили 31 трильйон рублів.