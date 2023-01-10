У росії дефіцит бюджету у 2022 році став одним із найбільших в історії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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torange.biz
У росії дефіцит бюджету за 2022 рік став одним із найбільших в історії. Він досяг 3,3 трильйона рублів ($47 мільярдів).
Про це пише Forbes.
Така сума становить приблизно 2,3% російського ВВП. Вищим дефіцит був лише під час пандемійного 2020 року — тоді він досяг трильйонів рублів.
Водночас міністр фінансів Антон Силуанов похизувався, що доходи росії за рік перевершили очікування і сягнули 28 трильйонів рублів завдяки високим цінам на енергоносії. Однак видатки теж довелося підвищувати, вони перевищили 31 трильйон рублів.
- Європейський Союз 6 жовтня 2022 року затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на €7 мільярдів і обмеження цін на нафту.
- Поставки нафти з росії у грудні впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік. Цьому сприяли санкції Євросоюзу на імпорт російської нафти, а також введення цінової межі.